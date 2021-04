Enzo Miccio, appello settore matrimoni: “Basta sussidi, vogliamo lavorare” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il wedding planner ha lanciato un grido d'aiuto in seguito alla crisi che sta colpendo il suo ambito professionale a causa della pandemia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 aprile 2021) Il wedding planner ha lanciato un grido d'aiuto in seguito alla crisi che sta colpendo il suo ambito professionale a causa della pandemia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

lavaccadalatte : un anno fa Enzo Miccio ballava Boy With Luv in una piazza coreana.. ora attendo il suo debutto con il prossimo comeback dei BTS - veg_ari : Gli incubi di Enzo Miccio secondo me hanno le sembianze di quella giacca - soloversacexme : RT @bubinoblog: GAME OF GAMES: SIMONA VENTURA GIOCA CON ELETTRA LAMBORGHINI, ENZO MICCIO E MAX GIUSTI - GameOfGamesrai2 : RT @mad_anto20: Enzo Miccio elegante, simpatico e anche tesoriiiino #GameOfGames - GameOfGamesrai2 : RT @Raiofficialnews: #GameofGames con @Simo_Ventura, il #14aprile alle 21.20 su @RaiDue e #RaiPlay. Ospiti della terza puntata: Jody Cecche… -