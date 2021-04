Enzo Miccio, appello settore matrimoni: “Basta sussidi, vogliamo lavorare” (Di giovedì 15 aprile 2021) News Il wedding planner ha lanciato un grido d’aiuto in seguito alla crisi che sta colpendo il suo ambito professionale a causa della pandemia Pubblicato su 15 Aprile 2021 Enzo Miccio si fa voce e promotore delle richieste di aiuto di quanti lavorano nel suo stesso settore, quello dei matrimoni. Ebbene, non è un mistero che la pandemia da Covid abbia messo in ginocchio aziende e imprenditori che faticano ad arrivare a fine mese. Alcuni più di altri hanno dovuto operare un vero e proprio stop di quasi un anno che gli ha impedito di proseguire la loro normale attività. Ma anche quella parziale, con le limitazioni del caso. Una di queste è proprio il settore di Enzo Miccio, il wedding planner per eccellenza. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) News Il wedding planner ha lanciato un grido d’aiuto in seguito alla crisi che sta colpendo il suo ambito professionale a causa della pandemia Pubblicato su 15 Aprile 2021si fa voce e promotore delle richieste di aiuto di quanti lavorano nel suo stesso, quello dei. Ebbene, non è un mistero che la pandemia da Covid abbia messo in ginocchio aziende e imprenditori che faticano ad arrivare a fine mese. Alcuni più di altri hanno dovuto operare un vero e proprio stop di quasi un anno che gli ha impedito di proseguire la loro normale attività. Ma anche quella parziale, con le limitazioni del caso. Una di queste è proprio ildi, il wedding planner per eccellenza. ...

