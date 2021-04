Enrico Papi fa una confessione pesante: “Vittima di bullismo televisivo, sono stato costretto a lasciare la tv” (Di venerdì 16 aprile 2021) Enrico Papi tra gli anni 90 e 00 è stato tra i volti di punta di Mediaset, ma negli ultimi anni di lui si erano perse le tracce. Il conduttore ha fatto il suo comeback televisivo con dei progetti interessanti su TV8 e adesso pare tornerà al Biscione. Sembra infatti che il presentatore sarà al timone della nuova edizione di Scherzi a Parte che andrà in onda in autunno su Canale 5. In un’intervista rilasciata a Nuovo, Enrico ha svelato come mai si era allontanato dalla tv. “sono stato Vittima di bullismo televisivo. Purtroppo ci sono delle cose che si possono raccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 aprile 2021)tra gli anni 90 e 00 ètra i volti di punta di Mediaset, ma negli ultimi anni di lui si erano perse le tracce. Il conduttore ha fatto il suo comebackcon dei progetti interessanti su TV8 e adesso pare tornerà al Biscione. Sembra infatti che il presentatore sarà al timone della nuova edizione di Scherzi a Parte che andrà in onda in autunno su Canale 5. In un’intervista rilasciata a Nuovo,ha svelato come mai si era allontanato dalla tv. “di. Purtroppo cidelle cose che si posraccontare e altre no, ma sta di fatto che quando una persona dice di volersi allontanare dalla tv per sua scelta, in realtà è ...

