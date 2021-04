Empoli - Chievo Verona, nessuna sanzione: la gara verrà recuperata (Di giovedì 15 aprile 2021) (Visited 1 times, 8 visits today) Notizie Simili: Il Chievo Verona torna a vincere con il Pisa, la… La Tezenis Verona fa cinquina, sconfitta anche Capo… Coronavirus: consiglio ... Leggi su veronaoggi (Di giovedì 15 aprile 2021) (Visited 1 times, 8 visits today) Notizie Simili: Iltorna a vincere con il Pisa, la… La Tezenisfa cinquina, sconfitta anche Capo… Coronavirus: consiglio ...

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Chievo Empoli - Chievo Verona, nessuna sanzione: la gara verrà recuperata In merito dunque alla gara valevole per la 32 giornata della Serie BKT tra Empoli e Chievo Verona, non disputata lo scorso 5 aprile, il giudice sportivo ha stabilito, a scioglimento della riserva di ...

Serie B, gli arbitri della 34ª giornata: per Reggina - Reggiana c'è l'esperto Mariani, che ritorna al Granillo dopo qualche mese 21.00 GIACOMELLI MONDIN " MASTRODONATO IV: AMABILE EMPOLI " BRESCIA Sabato 17/04 h. 14.00 AYROLDI ... 14.00 FOURNEAU PERETTI " IMPERIALE IV: MIELE CITTADELLA " CHIEVO Sabato 17/04 h. 16.00 IRRATI ...

Empoli-Chievo si rigioca, la Reggiana non ci sta: “Disparità di giudizio che non garantisce la regolarità del torneo” REGGIANA RINVIO EMPOLI CHIEVO - La società AC Reggiana, preso atto del Comunicato Ufficiale n.219 della Lega Nazionale ...

Empoli-Chievo Verona, nessuna sanzione: la gara verrà recuperata Nessuna sanzione per L’Empoli, la gara verrà giocata. La decisione è arrivata oggi, mercoledì 15 aprile, dal giudice sportiva della Lega di serie B. La sfida valida per la 32esima giornata del 5 april ...

