Empoli-Chievo si rigioca, la Reggiana non ci sta: “Questa disparità di giudizio non garantisce la regolarità del campionato” (Di giovedì 15 aprile 2021) In seguito al comunicato di oggi della Lega B per far rigiocare Empoli-Chievo, la Reggiana ha fatto uscire un comunicato polemico. La Reggiana, infatti, ad ottobre aveva avuto la medesima situazione dell’Empoli con tanti casi Covid, ma la Lega non si sarebbe comportata allo stesso modo: “La società AC Reggiana, preso atto del Comunicato Ufficiale n.219 della Lega Nazionale Professionisti Serie B diffuso in data odierna, esprime il proprio dissenso in merito alla decisione di rigiocare la gara Empoli – Chievo e al riconoscimento della “causa di forza maggiore” che non è stata considerata per i contagiati da Covid-19 presenti nel gruppo squadra granata nel mese di Ottobre. Premessa la totale solidarietà e vicinanza ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) In seguito al comunicato di oggi della Lega B per farre, laha fatto uscire un comunicato polemico. La, infatti, ad ottobre aveva avuto la medesima situazione dell’con tanti casi Covid, ma la Lega non si sarebbe comportata allo stesso modo: “La società AC, preso atto del Comunicato Ufficiale n.219 della Lega Nazionale Professionisti Serie B diffuso in data odierna, esprime il proprio dissenso in merito alla decisione dire la garae al riconoscimento della “causa di forza maggiore” che non è stata considerata per i contagiati da Covid-19 presenti nel gruppo squadra granata nel mese di Ottobre. Premessa la totale solidarietà e vicinanza ...

