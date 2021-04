Emilia-Romagna, vaccino anti-Covid agli over 60: quando e come prenotarsi (Di giovedì 15 aprile 2021) 15 aprile 2021 – Situazione vaccini in Emilia Romagna. Lunedì 26 aprile al via le prenotazioni per la fascia 65-69 anni, mentre il 10 maggio, tocca a quella 60-64. “Verso il completamento ultra80enni, a pieno ritmo con ultra70enni, disabili e patologici, priorità indicate dal piano nazionale”, scrive il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Emilia Romagna situazione vaccini Situazione stabile in l’Emilia-Romagna, dove l’indice Rt ieri risultava pari a 0,77, l’ultima misurazione relativa all’incidenza (5/11 aprile) registra un dato di 165 contagi da Covid-19 su 100mila abitanti. La campagna di vaccinazione procede piuttosto spedita, anche se, come sottolinea Bonaccini, sono le dosi che mancano. Ieri, le dosi Pfizer, Moderna e ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 aprile 2021) 15 aprile 2021 – Situazione vaccini in. Lunedì 26 aprile al via le prenotazioni per la fascia 65-69 anni, mentre il 10 maggio, tocca a quella 60-64. “Verso il completamento ultra80enni, a pieno ritmo con ultra70enni, disabili e patologici, priorità indicate dal piano nazionale”, scrive il presidente della Regione Stefano Bonaccini.situazione vaccini Situazione stabile in l’, dove l’indice Rt ieri risultava pari a 0,77, l’ultima misurazione relativa all’incidenza (5/11 aprile) registra un dato di 165 contagi da-19 su 100mila abit. La campagna di vaccinazione procede piuttosto spedita, anche se,sottolinea Bonaccini, sono le dosi che mancano. Ieri, le dosi Pfizer, Moderna e ...

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Romagna Hamilton - Verstappen: 2° round Imola sarà il palcoscenico del secondo Gp della stagione di Formula Uno che arriva 3 settimane dopo il Bahrain dove la Mercedes di Hamilton ha avuto la meglio sulla Red Bull di Max Verstappen dopo ...

Vaccino agli over 80, Gimbe: Toscana e Sardegna ultime, coperto meno del 30% Le province autonome di Bolzano e Trento , il Molise , il Lazio e l'Emilia - Romagna procedono a passo spedito. Le uniche cinque - secondo le elaborazioni della fondazione Gimbe sui dati provenienti dai sistemi sanitari regionali - ad aver coperto a ciclo completo ...

Vaccino Emilia Romagna, lunedì si parte con le prenotazioni dei 60enni Il focus Zona gialla e spostamenti tra regioni: cosa sappiamo. Da un lato, infatti, i dati dei giorni scorsi non hanno evidenziato peggioramenti nell’evoluzione della pandemia in Emilia-Romagna. Osped ...

Pirelli porta l’arte sul podio della Formula 1. Al Gran Premio del Made in Italy di Imola i trofei firmati dall’artista Alice Ronchi Pirelli, in qualità di title sponsor del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che si correrà nel fine settimana ad Imola, sarà protagonista anche sul podio con i trofei di gara realizza ...

