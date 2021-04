Emergenza Coronavirus: quando finirà tutto? FINALMENTE abbiamo la risposta a questa domanda (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel pieno di quella che è ormai la terza ondata del Coronavirus, la tendenza è quella di cercare di vedere la situazione con un po’ di ottimismo, provando a capire quando e in che modo si potrà tornare alla normalità, ponendo fine a un incubo che dura da più di un anno. Un po’ di chiarezza su questo ritorno alla normalità arriva da un nuovo studio realizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e la Fondazione Kessler. Secondo questa ricerca, come riportato anche dal Corriere della Sera, è ipotizzabile una ripartenza dell’ Italia nel mese di agosto, tenendo sempre conto delle due incognite legate alla durata dell’immunità e alle varianti Covid. Tornare alla normalità, ma a che condizioni? L’intenzione è quella di riportare prima di tutto nel più breve tempo possibile i contagi a quota ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel pieno di quella che è ormai la terza ondata del, la tendenza è quella di cercare di vedere la situazione con un po’ di ottimismo, provando a capiree in che modo si potrà tornare alla normalità, ponendo fine a un incubo che dura da più di un anno. Un po’ di chiarezza su questo ritorno alla normalità arriva da un nuovo studio realizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute e la Fondazione Kessler. Secondoricerca, come riportato anche dal Corriere della Sera, è ipotizzabile una ripartenza dell’ Italia nel mese di agosto, tenendo sempre conto delle due incognite legate alla durata dell’immunità e alle varianti Covid. Tornare alla normalità, ma a che condizioni? L’intenzione è quella di riportare prima dinel più breve tempo possibile i contagi a quota ...

