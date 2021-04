Elle Fanning protagonista della serie The Girl from Plainville, Lisa Cholodenko alla regia dei primi 2 episodi (Di giovedì 15 aprile 2021) The Girl from Plainville, la serie Hulu interpretata da Elle Fanning, vedrà il premio Emmy Lisa Cholodenko alla regia dei primi episodi. A quasi un anno dall'annuncio del progetto, la serie Hulu The Girl from Plainville, che vede protagonista Elle Fanning, vede il coinvolgimento della regista premio Emmy Lisa Cholodenko alla regia dei primi due episodi del dramma poliziesco. Le riprese prenderanno il via entro la fine dell'anno. La notizia arriva da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 aprile 2021) The, laHulu interpretata da, vedrà il premio Emmydei. A quasi un anno dall'annuncio del progetto, laHulu The, che vede, vede il coinvolgimentoregista premio Emmydeiduedel dramma poliziesco. Le riprese prenderanno il via entro la fine dell'anno. La notizia arriva da ...

