Elkann: «Prima Ferrari totalmente elettrica nel 2025» (Di giovedì 15 aprile 2021) Ferrari lancerà «altri tre nuovi modelli nei prossimi mesi». A sottolinearlo il presidente del gruppo, John Elkann, nel suo discorso all’assemblea dei soci. «Nonostante tutte le difficoltà, nel 2020 sono stati presentati con grande successo 3 nuovi modelli in modalità digitale; la Ferrari Portofino M, la SF90 Spider e la 488 GT Modificata. Questo significa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 aprile 2021)lancerà «altri tre nuovi modelli nei prossimi mesi». A sottolinearlo il presidente del gruppo, John, nel suo discorso all’assemblea dei soci. «Nonostante tutte le difficoltà, nel 2020 sono stati presentati con grande successo 3 nuovi modelli in modalità digitale; laPortofino M, la SF90 Spider e la 488 GT Modificata. Questo significa L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Elkann: “Prima Ferrari totalmente elettrica nel 2025”: Ferrari lancera’ “altri tre nuovi modelli… - CalcioFinanza : Il presidente della Ferrari John Elkann: “Prima vettura totalmente elettrica nel 2025” - stefanodexterha : Fa già ridere così...FCA prima di Stellantis ultima casa automobilistica sulla via elettrica in una miopia industri… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Vertice Draghi-Elkann sul destino di Iveco: Sarebbe in programma quanto prima, secondo indiscrezi… - danielesparisci : @Carlossainz55 al @Corriere prima del #Gpimola La lezione di papà quando da piccolo i ragazzini lo buttavano fuor… -

Ultime Notizie dalla rete : Elkann Prima Elkann: presto 3 nuovi modelli Ferrari, prima elettrica nel 2025 Lo ha detto il presidente e amministratore delegato John Elkann, sottolineando che "siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare ...

su stellantis la famiglia agnelli e quella peugeot siglano un accordo di consultazione che... - Business Marigia Mangano per il 'Sole 24 Ore' CARLOS TAVARES JOHN ELKANN - STELLANTIS Exor e la famiglia Peugeot confermano il loro impegno nel lungo periodo come soci di riferimento del gruppo Stellantis e siglano tra loro un accordo di consultazione volto a ...

Ferrari, Elkann: Primo modello completamente elettrico nel 2025 Così John Elkann, presidente e ceo di Ferrari, aprendo i lavori dell’assemblea degli azionisti della società. (LaPresse) – “Continuiamo a mettere in atto la nostra strategia di elettrificazione in mod ...

CNH arretra sul Ftse Mib dopo parole Giorgetti su golden power per Iveco. Verso summit Draghi-Elkann A scaldare il titolo nelle ultime settimane è stata la questione Iveco. Oggi pesano le parole pronunciate da Giancarlo Giorgetti. Il ministro dello Sviluppo economico, intervenuto tamattina nel corso ...

Lo ha detto il presidente e amministratore delegato John, sottolineando che "siamo molto entusiasti della nostraFerrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare ...Marigia Mangano per il 'Sole 24 Ore' CARLOS TAVARES JOHN- STELLANTIS Exor e la famiglia Peugeot confermano il loro impegno nel lungo periodo come soci di riferimento del gruppo Stellantis e siglano tra loro un accordo di consultazione volto a ...Così John Elkann, presidente e ceo di Ferrari, aprendo i lavori dell’assemblea degli azionisti della società. (LaPresse) – “Continuiamo a mettere in atto la nostra strategia di elettrificazione in mod ...A scaldare il titolo nelle ultime settimane è stata la questione Iveco. Oggi pesano le parole pronunciate da Giancarlo Giorgetti. Il ministro dello Sviluppo economico, intervenuto tamattina nel corso ...