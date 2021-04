Elisa Isoardi si ritira da L’Isola dei Famosi (Di venerdì 16 aprile 2021) Elisa Isoardi ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Proprio come Brando Giorgi, anche la conduttrice è stata costretta al ritiro forzato in seguito ad un problema avuto agli occhi. Ad annunciarlo è stata proprio Elisa in diretta: “Per adesso è tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati ad un mese – scusa l’emozione ma non me l’aspettavo – e posso dirti che L’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono. Quando ho avuto la notizia delL’Isola io non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensa della mia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”. Elisa ... Leggi su biccy (Di venerdì 16 aprile 2021)ha abbandonatodei. Proprio come Brando Giorgi, anche la conduttrice è stata costretta al ritiro forzato in seguito ad un problema avuto agli occhi. Ad annunciarlo è stata proprioin diretta: “Per adesso è tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati ad un mese – scusa l’emozione ma non me l’aspettavo – e posso dirti chemi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono. Quando ho avuto la notizia delio non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensa della mia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”....

Advertising

IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. - IlContiAndrea : Elisa torna, la domenica di Canale 5 aspiettta attè! #Isola #Isoardi - IsolaDeiFamosi : Elisa Isoardi lascia l'#Isola dei Famosi ?? - _exhaausted_ : RT @zorziofficialfp: Tweet di apprezzamento per Elisa Isoardi che si è spesa tantissimo in questa Isola e avrebbe meritato di arrivare in f… - elisapuglia2 : RT @zorziofficialfp: Tweet di apprezzamento per Elisa Isoardi che si è spesa tantissimo in questa Isola e avrebbe meritato di arrivare in f… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfregiata in prima serata: "Ho avuto paura", l'incidente che poteva rovinarla Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi . L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con ...

Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' Tanti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco a causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, da Elisa Isoardi a Brando Giorgi. Proprio l'attore, nelle scorse ...

Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola dei Famosi: decisione improvvisa in diretta Niente da fare per la conduttrice, dopo l'infortunio all'occhio ha dovuto abbandonare il gioco e fare ritorno a casa ...

Elisa Isoardi ha lasciato L'Isola dei Famosi A L'Isola dei Famosi, Elisa Isoardi, dopo l'infortunio all'occhio, deve tornare in Italia per fare degli accertamenti ...

Non portano fortuna i reality a. L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con ...Tanti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco a causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, daa Brando Giorgi. Proprio l'attore, nelle scorse ...Niente da fare per la conduttrice, dopo l'infortunio all'occhio ha dovuto abbandonare il gioco e fare ritorno a casa ...A L'Isola dei Famosi, Elisa Isoardi, dopo l'infortunio all'occhio, deve tornare in Italia per fare degli accertamenti ...