Elisa Isoardi si ritira da L'Isola dei Famosi: i motivi (VIDEO) Poche ore fa abbiamo appreso la notizia dell'incidente che ha visto protagonista Elisa Isoardi a ridosso della puntata de L'Isola dei Famosi. La conduttrice, durante il collegamento con Ilary Blasi, ha rivelato quanto successo: "Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c'era davvero tanto vento e un

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi Isola dei famosi, Elisa Isoardi sfregiata in prima serata: "Ho avuto paura", l'incidente che poteva rovinarla Non portano fortuna i reality a Elisa Isoardi . L'ex conduttrice della Prova del cuoco è stata costretta a presentarsi al serale dell' Isola dei famosi con una vistosa benda sull'occhio. E su Twitter spopolano gli accostamenti con ...

