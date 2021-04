Elezioni Roma 2021, Bernaudo: «Basta Calenda in tv» (Di giovedì 15 aprile 2021) Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di Roma, ha espresso i suoi pensieri attraverso una nota stampa. Il politico, rivolgendosi al Governo, ha spiegato che il governo di Virginia Raggi è «policamente abusivo» in quanto il suo mandato è scaduto. Bernaudo si è scagliato anche contro Calenda affermando che il leader di Azione è troppo presente in televisione. Bernaudo contro Raggi e Calenda Il presidente di Liberisti Italiani Andrea Bernaudo si è espresso contro i suoi avversari per la corsa a sindaco della Capitale. In particolare il politico ha parlato di Virginia Raggi e di Carlo Calenda attraverso una nota stampa diffusa nel corso della giornata di ieri. «Adesso Basta! Le ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Andrea, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di, ha espresso i suoi pensieri attraverso una nota stampa. Il politico, rivolgendosi al Governo, ha spiegato che il governo di Virginia Raggi è «policamente abusivo» in quanto il suo mandato è scaduto.si è scagliato anche controaffermando che il leader di Azione è troppo presente in televisione.contro Raggi eIl presidente di Liberisti Italiani Andreasi è espresso contro i suoi avversari per la corsa a sindaco della Capitale. In particolare il politico ha parlato di Virginia Raggi e di Carloattraverso una nota stampa diffusa nel corso della giornata di ieri. «Adesso! Le ...

