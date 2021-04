Elezioni comunali a Torino | nei sondaggi centrodestra avanti Pd-M5s insieme passano al primo turno E Appendino piace

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ildi due punti, rispetto al centrosinistra aper le prossime. La forbice, secondo uno di Ipsos commissionato dal Partito Democratico, vede ilal 42-43% e il centrosinistra 40-41%. Per vincere aldiventerebbe per i Dem vitale l’alleanza con il Movimento Cinque Stelle che è dato al 13%, il Pd, al 30%, la Lega al 18% e Fratelli d’Italia al 12%. E anche il giudizio dei torinesi sunon è quello che ti aspetti dalla narrazione fino ad oggi sotto la Mole, ovvero: se il 55% reputa la sua amministrazione da pessima a insufficiente, ben il 45% invece la ritiene da sufficiente a ottimo. Per quanto riguarda i candidati Guido Saracco, ...

Advertising

nuovasocieta : Elezioni comunali a Torino, nei sondaggi centrodestra avanti. Pd-M5s insieme passano al primo turno. E Appendino pi… - stefano_dias21 : RT @luganomycity: Nuovo dato, aggiornato a mercoledì 14 aprile, sull'utilizzo del voto per corrispondenza a #Lugano per le elezioni comunal… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Elezioni comunali, a Torino il centrodestra è davanti nei sondaggi. Ma centrosinistra e 5 Stelle uniti vincono al primo tur… - mnamorr : RT @repubblica: Elezioni comunali, a Torino il centrodestra è davanti nei sondaggi. Ma centrosinistra e 5 Stelle uniti vincono al primo tur… - repubblica : Elezioni comunali, a Torino il centrodestra è davanti nei sondaggi. Ma centrosinistra e 5 Stelle uniti vincono al p… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

... una realtà presente sul web da diversi anni ( www.comunedipartenope.it ) ma abitata da circa diecimila cittadini reali , che in vista delle prossimeha inteso dare spazio alle ...Ad annunciare che Chiara Appendino potrebbe incontrare Francesco Boccia , oggi e domani a Torino per un confronto con il Pd per le, è la stessa sindaca ad un Giorno da Pecora. L'ex ...Il centrodestra avanti di due punti, rispetto al centrosinistra a Torino per le prossime elezioni comunali. Ma Pd-M5s vincerebbero.“Mi ha fatto molto piacere aver risentito al telefono dopo tanto tempo una persona di valore come Gabriele Albertini e di aver discusso della ...