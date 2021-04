“Ecco chi vince”. Amici 20, chi parla non ha dubbi: “È la voce migliore del talent, incanta” (Di giovedì 15 aprile 2021) Ha incantato con la sua grazia e la sua potenza espressiva. Ma è stato ‘fatto fuori’. Tommaso Stanzani ha lasciato un segno indelebile su Amici 20, ma sabato 3 aprile è arrivata una eliminazione, per molti sorprendente e ingiusta. Ma il talent show di Maria De Filippi è così, prendere o lasciare. Ti regala fama e notorietà, ma in un attimo può regalarti brucianti delusioni. Ora Tommaso, tra i ballerini più amati di sempre dal pubblico, dice la sua su chi vincerà questa edizione. Prima, però, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, si è confidato sul suo stato d’animo. E nel frattempo c’è chi, come il coreografo Michele Merola, gli ha fatto una proposta professionale che non si può rifiutare. “Subito dopo l’eliminazione – dice Stanzani – ho avuto paura. All’interno del programma sapevo bene cosa fare. Avevo gli insegnanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Hato con la sua grazia e la sua potenza espressiva. Ma è stato ‘fatto fuori’. Tommaso Stanzani ha lasciato un segno indelebile su20, ma sabato 3 aprile è arrivata una eliminazione, per molti sorprendente e ingiusta. Ma ilshow di Maria De Filippi è così, prendere o lasciare. Ti regala fama e notorietà, ma in un attimo può regalarti brucianti delusioni. Ora Tommaso, tra i ballerini più amati di sempre dal pubblico, dice la sua su chirà questa edizione. Prima, però, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, si è confidato sul suo stato d’animo. E nel frattempo c’è chi, come il coreografo Michele Merola, gli ha fatto una proposta professionale che non si può rifiutare. “Subito dopo l’eliminazione – dice Stanzani – ho avuto paura. All’interno del programma sapevo bene cosa fare. Avevo gli insegnanti ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Leasys Miles Maserati: il noleggio pay per use di lusso Altro che car sharing delle utilitarie. Ecco Leasys Miles Maserati: il noleggio pay per use premium. Il brand Stellantis controllato da FCA ... Leasys Miles Maserati è la soluzione ideale per chi, pur ...

'Sono attratta dalle donne...'. Maurizio Costanzo show, la confessione della vip in studio. Ma i fan criticano: 'E il tuo fidanzato?' Il momento è stato esilarante ma sicuramente c'è chi gioca molto sulla questione dell'attrazione e ... Ecco perché, quando si conclude la sfida contro Pettinelli e Peparini e Celentano e Zerbi chiamano ...

Verità e fake news sul Covid: ecco il vademecum dell’Istituto Mario Negri Arriva il «Vademecum Anticovid» firmato Istituto Mario Negri e promosso da Valtellina spa: un memorandum utile a tutti, in particolare per sapere come comportarsi a casa nel mom ...

L’attacco dei giganti: Historia è pura classe in questo incantevole cosplay Historia Reiss è l'assoluta protagonista di questo incredibile cosplay. Siete curiosi di vederlo con i vostri occhi?

