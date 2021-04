DualSense di PS5 affascina anche gli sviluppatori di MotoGP 21 (Di giovedì 15 aprile 2021) MotoGP 21 uscirà la prossima settimana e, ora, Milestone ha svelato qualche informazione in più sull'edizione di quest'anno. Wccftech ha intervistato il produttore Matteo Pezzotti, il quale ha svelato dettagli sull''implementazione del DualSense nell'esperienza di Milestone e ha parlato dello sviluppo su Xbox Series S con specifiche inferiori. Innanzitutto, scopriamo che MotoGP 21 gira su Unreal Engine 4, ma non supporterà funzionalità come NVIDIA DLSS e/o ray tracing, anche se il producer ha detto ai fan di "rimanere sintonizzati". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021)21 uscirà la prossima settimana e, ora, Milestone ha svelato qualche informazione in più sull'edizione di quest'anno. Wccftech ha intervistato il produttore Matteo Pezzotti, il quale ha svelato dettagli sull''implementazione delnell'esperienza di Milestone e ha parlato dello sviluppo su Xbox Series S con specifiche inferiori. Innanzitutto, scopriamo che21 gira su Unreal Engine 4, ma non supporterà funzionalità come NVIDIA DLSS e/o ray tracing,se il producer ha detto ai fan di "rimanere sintonizzati". Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : DualSense PS5 Playstation 5, c'è un aggiornamento anche per i controller DualSense ...aggiornamenti software per i controller DualSense, ma come sempre, è meglio assicurarsi che tutto sia il più aggiornato possibile per garantire la migliore funzionalità. Quindi, quando la vostra PS5 ...

Oddworld: Soulstorm - La recensione Poi c'è l'integrazione DualSense. Su PS5, Soulstorm utilizza trigger adattivi e feedback tattile per ricreare quell'idea di combattimento quando Abe viene minacciato, e usa gli altoparlanti del ...

DualSense di PS5 affascina anche gli sviluppatori di MotoGP 21 E su Xbox Series S Milestone non ha trovato alcun problema nello sviluppo. MotoGP 21 uscirà la prossima settimana e, ora, Milestone ha svelato qualche informazione in più sull'edizione di quest'anno.

