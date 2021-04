Draghi incontra la Lega, Romeo: “Se i dati sono da zona gialla perché non allentare le restrizioni? Miglior ristoro è cominciare con le riaperture” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Per noi il Miglior ristoro è cominciare con delle graduali riaperture che non vuol dire liberi tutti. Ispiriamoci innanzitutto a un principio di ragionevolezza e di buon senso e poi facciamo riferimento al fatto che nel decreto è previsto che se i dati lo permettono si possa riaprire. Se i dati sono da zona gialla in alcune Regioni non capiamo perché non si possano allentare un po’ le restrizioni. Quando queste durano a lungo la gente rischia di ignorarle”. Così il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, dopo l’incontro della Lega con Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “Per noi ilcon delle gradualiche non vuol dire liberi tutti. Ispiriamoci innanzitutto a un principio di ragionevolezza e di buon senso e poi facciamo riferimento al fatto che nel decreto è previsto che se ilo permettono si possa riaprire. Se idain alcune Regioni non capiamonon si possanoun po’ le. Quando queste durano a lungo la gente rischia di ignorarle”. Così il capogruppo al Senato, Massimiliano, dopo l’incontro dellacon Mario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

