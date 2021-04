Draghi è la chance che ci offre questo tempo incerto

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ha riunito i partiti, sedato le divergenze interne e costruito un governo di capaci. Ma tra i prossimi miracoli di Mariopotrebbe esserci anche il ritorno in grande stile dell’Italia in Europa. Dismessi i panni della pecora nera, tenute a bada le pulsioni nazionaliste, il nostro Paese ha la possibilità di diventare il cardine del progetto dell’Unione, riguadagnare credibilità e, perché no, parlare da un livello di parità con i partner più importanti. Non è impossibile. In Francia e Germania i prossimi mesi saranno delicati, sia per gli appuntamenti elettorali sia per il crescere delle divisioni interne. E le politiche europee, anche se restano centrali, saranno trascurate. Mentre l’Italia si troverà – sembra un paradosso – in una posizione di sicurezza: con un quadro politico stabile – se non ci saranno scossoni – un buon piano di spesa dei fondi del ...