Dopo 20 anni ritiriamo le truppe dall’Afghanistan (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo vent’anni, la NATO ha scelto di lasciare l’Afghanistan. Lo abbiamo deciso ieri a Bruxelles Dopo il vertice ristretto insieme ai ministri degli esteri di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Turchia e successivamente nel vertice NATO allargato. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale , il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, elaboreranno dunque una road map che consentirà il ritiro delle truppe italiane, alle quali rinnovo il mio più sentito riconoscimento per il supporto fornito in questi anni al popolo afghano. Un supporto fondato sul rispetto dei diritti, soprattutto dei minori e delle donne afghane. Il nostro contributo al popolo afghano in questi anni è stato ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 15 aprile 2021)vent’, la NATO ha scelto di lasciare l’Afghanistan. Lo abbiamo deciso ieri a Bruxellesil vertice ristretto insieme ai ministri degli esteri di Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Turchia e successivamente nel vertice NATO allargato. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale , il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, elaboreranno dunque una road map che consentirà il ritiro delleitaliane, alle quali rinnovo il mio più sentito riconoscimento per il supporto fornito in questial popolo afghano. Un supporto fondato sul rispetto dei diritti, soprattutto dei minori e delle donne afghane. Il nostro contributo al popolo afghano in questiè stato ...

Advertising

luigidimaio : ?? Appena conclusa la ministeriale @NATO a Bruxelles. Dopo vent’anni, come NATO abbiamo deciso di lasciare l’… - amnestyitalia : ??#Turchia Lo scrittore #AhmetAltan è finalmente libero! Il prigioniero di coscienza è stato scarcerato ieri sera, d… - luigidimaio : Dopo vent’anni, la NATO ha scelto di lasciare l’#Afghanistan. Alle truppe ???? va il mio riconoscimento per il suppor… - lauinashtonland : RT @paceebestemmie: Voglio un orientamento sessuale per le persone vergini dopo i 20 anni. Questa sarà la nostra bandiera: - Simo07827689 : RT @Patty66509580: -