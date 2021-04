Donnarumma-Juventus | ora si può | cosa spaventa il Milan

(Di giovedì 15 aprile 2021) Gigiofatica a trovare l’accordo di rinnovo con ile allora si aprono scenari interessanti per laIl blitz di ieri di Mino Raiola a Torino, secondo La Gazzetta dello Sport, non era solo per parlare di Moise Kean, anzi. Uno dei nomi messi sul tavolo dal procuratore sarebbe quello di Gianluigi. L’accordo di rinnovo con ilè lontano: i rossoneri propongono 8 milioni, Raiola ne chiede 12, e allora il club bianconero potrebbe decidere di compiere un sacrificio economico per arrivare al portiere titolare della nazionale italiana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - capuanogio : ?? Il tema principale del blitz a Torino di #Raiola è stato #Donnarumma con la #Juventus pronta a prenderlo se non… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - napolista : Gazzetta: #Raiola a Torino, #Donnarumma verso la #Juventus? A giugno il portiere del Milan si libera a zero. Raiola… - tiapaganoni : Se @gigiodonna1 dovesse andare alla #Juve (io non ci credo) diventerebbe l’ennesimo interprete di un calcio senz’an… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Juventus

Però laanche in questa stagione ha avuto conferme su una convinzione piuttosto radicata ... Il pensiero susi inserisce in tale filone. Così come vanno nella stessa direzione gli ...Come ripotato dalla Gazzetta dello Sport , Mino Raiola avrebbe avuto un incontro con la: al centro della discussione, Gianluigi. Il procuratore è stato a Torino martedì ed è ...Mentre Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo si sono dati appuntamento a inizio maggio per decidere assieme cosa fare, se procedere ancora assieme o se separarsi con una calorosa stretta di mano, la prog ...La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al futuro di Donnarumma, soffermandosi sul blitz di Raiola a Torino. Tra 77 giorni il miglior portiere italiano ...