Donbass | domani l’incontro tra Zelensky e Macron

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sembrano non voler cessare gli scontri tra le truppe russe attorno ai confini ucraini. Per questo Volodymyre sua moglie Olena Zelenskasaranno in Francia per incontrare. Il capo di Stato ucraino avrà perciò dei colloqui col presidente francese riguardo la situazione attuale neldove le tensioni sono alle stelle A