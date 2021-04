Donazioni alla politica (da Grillo a Renzi a Fdi), consulenze ai lobbisti e lusso più sfrenato: gli 11 milioni spesi da Moby nonostante la crisi (Di giovedì 15 aprile 2021) Superano di poco gli undici milioni di euro le spese di Moby spa dell’armatore campano Vincenzo Onorato per pagare la politica, acquistare ville, volare su business jet, viaggiare su supercar di lusso e abitare in appartamenti nel centro di Milano usati anche dai figli. Costi, però, non spiegati del tutto dalla società. Il sorprendente elenco, visto anche lo stato di criticità economica in cui versa la “balena blu”, sta in una nota di dieci pagine allegata al piano di concordato preventivo presentato da Moby al tribunale fallimentare di Milano e che riguarda i pagamenti dal 2015 al 2020. Il report, su mandato della società marittima, è stato redatto da uno studio di commercialisti milanesi. A pagina uno si legge: “Si è proceduto a segnalare ulteriori trasferimenti di denaro da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Superano di poco gli undicidi euro le spese dispa dell’armatore campano Vincenzo Onorato per pagare la, acquistare ville, volare su business jet, viaggiare su supercar die abitare in appartamenti nel centro di Milano usati anche dai figli. Costi, però, non spiegati del tutto dsocietà. Il sorprendente elenco, visto anche lo stato di criticità economica in cui versa la “balena blu”, sta in una nota di dieci pagine allegata al piano di concordato preventivo presentato daal tribunale fallimentare di Milano e che riguarda i pagamenti dal 2015 al 2020. Il report, su mandato della società marittima, è stato redatto da uno studio di commercialisti milanesi. A pagina uno si legge: “Si è proceduto a segnalare ulteriori trasferimenti di denaro da ...

