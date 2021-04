Don Riccardo, il prete innamorato, presenta la fidanzata (Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco chi è Laura, la giovane donna che ha fatto perdere la testa a Don Riccardo Ceccobelli, il prete innamorato Don Riccardo Ceccobelli e la fidanzata LauraNel corso dell’intervista concessa al “Corriere della Sera” Don Riccardo Ceccobelli, ribattezzato il “prete innamorato“, ha presentato la fidanzata Laura descrivendo anche come l’ha conosciuta e quando è sbocciato un sentimento d’amore talmente irrefrenabile da decidere di dimettersi dallo stato clericale e conseguentemente abbandonare la Parrocchia “San Felice” di Massa Martana, in provincia di Perugia, in cui svolgeva il servizio pastorale. LEGGI ANCHE –> Perugia, don Riccardo: “Mi sono innamorato, lascio la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco chi è Laura, la giovane donna che ha fatto perdere la testa a DonCeccobelli, ilDonCeccobelli e laLauraNel corso dell’intervista concessa al “Corriere della Sera” DonCeccobelli, ribattezzato il ““, hato laLaura descrivendo anche come l’ha conosciuta e quando è sbocciato un sentimento d’amore talmente irrefrenabile da decidere di dimettersi dallo stato clericale e conseguentemente abbandonare la Parrocchia “San Felice” di Massa Martana, in provincia di Perugia, in cui svolgeva il servizio pastorale. LEGGI ANCHE –> Perugia, don: “Mi sono, lascio la ...

Ultime Notizie dalla rete : Don Riccardo Prete rinuncia alla tonaca per amore, il vescovo Sigismondi: 'Rispetto sì, ma parlare di eroismo è fuori luogo. Gli eroi sono quelli che ... Di fronte al clamore mediatico che ha sollevato la storia di don Riccardo Ceccobelli, il prete di Massa Martana che per amore ha deciso di rinunciare agli abiti religiosi, il vescovo Gualtiero Sigismondi ritorna sulla notizia. 'Rispetto sì, ma parlare di ...

Don Riccardo lascia la tonaca per Laura. Un comunicato della diocesi da leggere Il caso di don Riccardo Ceccobelli, sacerdote parroco di Massa Martana, diocesi di Orvieto - Todi, è diventato un caso mediatico nazional popolare, e non poteva essere altrimenti quando un prete dice di voler ...

Don Riccardo, il prete innamorato, presenta la fidanzata Ecco chi è Laura, la giovane donna che ha fatto perdere la testa a Don Riccardo Ceccobelli, il prete innamorato ...

Don Riccardo Ceccobelli: "Lascio il sacerdozio per amore di Laura" Antonio Caprarica: "Quando il principe Filippo chiese il numero a mia moglie" Morgan e Asia Argento, pace fatta su Clubhouse ...

