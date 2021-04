Disastro ferroviario di Pioltello | i pm di Milano chiedono il rinvio a giudizio per 9 persone | c’è anche Gentile | ex ad di Rete ferroviaria italiana

(Di giovedì 15 aprile 2021) Pertutti a processo. È la richiesta ribadita nell’udienza preliminare dai pm diMaura Ripamonti e Leonardo Lesti nei confronti di 9, tra cui Maurizio, ex ad die attuale commissario straordinario per la messa in sicurezza della A24 e A25. Il procedimento è quello relativo aldel 25 gennaio 2018 a, nel Milanese, nel quale, in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Porta Garibaldi, morirono tree diverse decine rimasero ferite. La richiesta è stata formulata davanti al gup diAnna Magelli. Tra i 9 imputati, per...

I pm di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno ribadito in udienza preliminare la richiesta di processo a carico di 9 persone, tra cui Maurizio Gentile, ex ad di Rete ferroviaria italiana. Nel corso dell'udienza preliminare sul disastro di Pioltello del 2018, i pm hanno confermato la richiesta di rinvio a giudizio per 9 persone di Rfi.