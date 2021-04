Dirigente del Ministero dell’Istruzione si lancia nel vuoto dopo l’accusa di corruzione: Giovanna Boda è gravissima (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ in gravissime condizioni, Giovanna Boda, la 47enne Dirigente capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, ora indagata per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza. La donna aveva ricevuto la visita delle fiamme gialle martedì nella sua casa in Viale Trastevere. A quanto emerge le erano stati sequestrati dei cellulari. I militari avevano poi perquisito, al Ministero, gli uffici di 6 collaboratori della Dirigente. Ieri pomeriggio, poco prima delle 17:00 la Dirigente doveva incontrare il suo avvocato, in piazza della Libertà, ma prima di entrare nello studio ha aperto una finestra e ha tentato di togliersi la vita lanciandosi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 aprile 2021) E’ in gravissime condizioni,, la 47ennecapo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del, ora indagata pernell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza. La donna aveva ricevuto la visita delle fiamme gialle martedì nella sua casa in Viale Trastevere. A quanto emerge le erano stati sequestrati dei cellulari. I militari avevano poi perquisito, al, gli uffici di 6 collaboratori della. Ieri pomeriggio, poco prima delle 17:00 ladoveva incontrare il suo avvocato, in piazza della Libertà, ma prima di entrare nello studio ha aperto una finestra e ha tentato di togliersi la vitandosi di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, dirigente del Miur indagata per corruzione tenta il suicidio lanciandosi da un edificio #Roma… - Agenzia_Ansa : E' ricoverata in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma Giovanna Boda, capo del dipartimento per le Riso… - marattin : Spesso siamo considerati rompiscatole. Magari solo perché non ci rassegniamo all’idea che, soprattutto in certe par… - deimiracoli : RT @alebarbano: La vicenda di questa povera dirigente del ministero dell’Istruzione, in fin di vita dopo aver tentato il suicidio, è sconvo… - LUDOVICOTODINI : RT @bettabettanesi: Dirigente del #Miur tenta il suicidio dopo aver saputo di essere indagata @LUDOVICOTODINI @meb -