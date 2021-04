Diretta da CAPO NORD, Norvegia settentrionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Live da Skarsvåg, un’area nell’estremo NORD della Norvegia. Siamo a NORD del Circolo Polare Artico, dove d’inverno per molti giorni il sole non sorge mai, e d’estate neppure tramonta. La località di Skarsvåg si trova in una baia, protetta dalle tempeste dell’Oceano, che in quella parte è chiamato Mare di Barents. Il clima è piuttosto ostile, e la vegetazione spontanea è quella tipica delle aree sub-polari. Non ci sono boschi in zona. L'articolo proviene da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Live da Skarsvåg, un’area nell’estremodella. Siamo adel Circolo Polare Artico, dove d’inverno per molti giorni il sole non sorge mai, e d’estate neppure tramonta. La località di Skarsvåg si trova in una baia, protetta dalle tempeste dell’Oceano, che in quella parte è chiamato Mare di Barents. Il clima è piuttosto ostile, e la vegetazione spontanea è quella tipica delle aree sub-polari. Non ci sono boschi in zona. L'articolo proviene da Meteo Giornale.

