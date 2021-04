Dipendente positivo, chiudono gli uffici della Provincia per sanificazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Oggi, 15 aprile 2021, gli uffici della Provincia di Benevento in Largo Carducci saranno chiusi alle ore 14.30 per consentire la procedura di sanificazione degli ambienti ordinata dal Datore di lavoro, ing. Michelantonio Panarese, a seguito della positività al tampone molecolare per il Covid 19 di un Dipendente che presta servizio in quella struttura. Nel rispetto dei Protocolli Covid, gli uffici di Largo Carducci riapriranno domani, venerdì 16 aprile, mentre il personale Dipendente della Provincia si sottoporrà a screening mediante tampone antigenico nella giornata di lunedì 19 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Oggi, 15 aprile 2021, glidi Benevento in Largo Carducci saranno chiusi alle ore 14.30 per consentire la procedura didegli ambienti ordinata dal Datore di lavoro, ing. Michelantonio Panarese, a seguitopositività al tampone molecolare per il Covid 19 di unche presta servizio in quella struttura. Nel rispetto dei Protocolli Covid, glidi Largo Carducci riapriranno domani, venerdì 16 aprile, mentre il personalesi sottoporrà a screening mediante tampone antigenico nella giornata di lunedì 19 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

canale58 : Sannio - Provincia, dipendente positivo al Covid. Ufficio chiuso per sanificazione - anteprima24 : ** Dipendente positivo, chiudono gli uffici della #Provincia per #Sanificazione ** - SelvaticoM : @il_dipendente Cribbio vediamo il lato positivo, avremo più dosi da inoculare - VoceDiStrada : Covid Campagna, dipendente positivo: chiusi uffici comunali - DottAngeloC : @539th Nel mio piccolo su 4 RSA nessun dipendente vaccinato è diventato positivo anche se con figli positivi in cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendente positivo Famiglia distrutta dal Covid: padre, madre e figlio muoiono a distanza di pochi giorni Poi è toccato al figlio 60enne, dipendente all'aeroporto di Malpensa. E infine, Giovanna. La ... Positivo al Covid è risultato anche l'altro figlio di 56 anni, Daniele che però è riuscito a vincere la ...

Riceve per sbaglio 1,2 milioni sul conto: li spende per comprare casa e un'auto ... 33enne dipendente del Jefferson Parish Sheriff'Office. Per errore, una società di investimenti ha ... non è stato possibile arrivare ad un epilogo positivo in quanto la Spadoni non solo aveva già ...

Da Mediobanca a Intesa, gli analisti promuovono Safilo Le banche d’investimento hanno accolto positivamente il deal raggiunto dal gruppo eyewear per la chiusura del sito sloveno di Ormož. Gli esperti ...

Provincia, dipendente positivo: chiudono gli uffici di Largo Carducci Nel rispetto dei protocolli Covid, gli uffici di Largo Carducci riapriranno domani, venerdì 16 aprile, mentre il personale dipendente della Provincia si sottoporrà a screening mediante tampone ...

Poi è toccato al figlio 60enne,all'aeroporto di Malpensa. E infine, Giovanna. La ...al Covid è risultato anche l'altro figlio di 56 anni, Daniele che però è riuscito a vincere la ...... 33ennedel Jefferson Parish Sheriff'Office. Per errore, una società di investimenti ha ... non è stato possibile arrivare ad un epilogoin quanto la Spadoni non solo aveva già ...Le banche d’investimento hanno accolto positivamente il deal raggiunto dal gruppo eyewear per la chiusura del sito sloveno di Ormož. Gli esperti ...Nel rispetto dei protocolli Covid, gli uffici di Largo Carducci riapriranno domani, venerdì 16 aprile, mentre il personale dipendente della Provincia si sottoporrà a screening mediante tampone ...