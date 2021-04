DiamociUnaMano | le star per il Ddl Zan

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una foto, per dichiarare la propria solidarietà. Vanity Fair, con il numero in edicola fino al 21 aprile, ha lanciato una call-to-action per chiedere al governo italiano di approvare il Ddl Zan, il disegno di legge contro l’omotransfobia, che dovrebbe tutelare ogni cittadino dalla discriminazione, per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.