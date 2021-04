Di Maio: Nato lascia l'Afghanistan, road map per ritiro truppe italiane (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Dopo vent'anni, la Nato ha scelto di lasciare l'Afghanistan . I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato Maggiore, congiuntamente a Palazzo Chigi, elaboreranno una road map che consentirà il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) 'Dopo vent'anni, laha scelto dire l'. I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato Maggiore, congiuntamente a Palazzo Chigi, elaboreranno unamap che consentirà il ...

Advertising

SkyTG24 : 'Si tratta di una decisione epocale', ha dichiarato il ministro degli Esteri appena conclusa la ministeriale #Nato… - ManfrediPotenti : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: Nato lascia l'Afghanistan, road map per ritiro truppe italiane #luigidimaio - Teresa12401552 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: Nato lascia l'Afghanistan, road map per ritiro truppe italiane #luigidimaio - MediasetTgcom24 : Di Maio: Nato lascia l'Afghanistan, road map per ritiro truppe italiane #luigidimaio - luisaloffredo28 : Le truppe #Nato lasceranno l'#Afghanistan entro l'11 settembre. Biden: 'Obiettivo raggiunto con morte bin Laden'. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Nato Di Maio: Nato lascia l'Afghanistan, road map per ritiro truppe italiane 'Dopo vent'anni, la Nato ha scelto di lasciare l'Afghanistan . I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato ... Lo afferma il ministro Luigi Di Maio , che aggiunge: 'Il nostro contributo è stato ...

Afghanistan: Di Maio, dopo 20 anni la Nato lascia il Paese, aperta 'via italiana' a ricostruzione Roma, 15 apr 10:20 - Dopo vent'anni la Nato ha scelto di lasciare l'Afghanistan. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Lo abbiamo deciso...

Afghanistan, USA e NATO lasceranno il paese dopo venti anni I militari USA e NATO lasceranno l’Afghanistan dopo venti anni di guerra contro i talebani. E la questione deve essere risolta rapidamente, in quanto c’è l’elevato rischio che i talebani, appena i mil ...

Di Maio: Nato lascia l'Afghanistan, road map per ritiro truppe italiane "Dopo vent'anni, la Nato ha scelto di lasciare l'Afghanistan. I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato Maggiore, congiuntamente a Palazzo Chigi, elaboreranno una road map che consentirà il ri ...

'Dopo vent'anni, laha scelto di lasciare l'Afghanistan . I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato ... Lo afferma il ministro Luigi Di, che aggiunge: 'Il nostro contributo è stato ...Roma, 15 apr 10:20 - Dopo vent'anni laha scelto di lasciare l'Afghanistan. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di. "Lo abbiamo deciso...I militari USA e NATO lasceranno l’Afghanistan dopo venti anni di guerra contro i talebani. E la questione deve essere risolta rapidamente, in quanto c’è l’elevato rischio che i talebani, appena i mil ..."Dopo vent'anni, la Nato ha scelto di lasciare l'Afghanistan. I ministeri degli Esteri, della Difesa e lo Stato Maggiore, congiuntamente a Palazzo Chigi, elaboreranno una road map che consentirà il ri ...