Di Maio | ' Dal primo maggio la Nato lascia l' Afghanistan | road map per il ritiro delle truppe italiane'

Advertising

CKaky89 : RT @RossiniTazio: @CKaky89 Dal 33% togli il mio voto, mai più con Di Maio e Conte - Daniele88169613 : @GabrieleAdinolf il problema non é di maio ma tutti i ministri degli esteri dal 1946 ad oggi che sono convinti di contare qualcosa .... - gabelmanu : RT @RossiniTazio: @CKaky89 Dal 33% togli il mio voto, mai più con Di Maio e Conte - angelo_fornaro : RT @RossiniTazio: @CKaky89 Dal 33% togli il mio voto, mai più con Di Maio e Conte - ALLERTACETRIOLI : RT @RossiniTazio: @CKaky89 Dal 33% togli il mio voto, mai più con Di Maio e Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Dal

'Abbiamo teso la nostra mano, abbiamo contribuito ad avviare progetti di cooperazione volti a sostenere un popolo afflittoterrorismo, provato da un conflitto logorante - sottolinea Diin un ...... così si è premunito di mettersi in contatto e non lasciarla fuorigiro. La scoperta di un ... Germania, Francia e Gran Bretagna) attraverso la partecipazione del ministro Luigi DiIl Monza è attualmente quinto in classifica, a 52 punti, a sei lunghezze dal secondo posto occupato dal Lecce ... Serve la scossa e il club chiede di più a Mario Balotelli, stella eclissata della rosa ...Roma, 15 apr – “Salutiamo con grande gioia la decisione della Nato, confermata ieri sera dal nostro ministri degli Esteri Luigi Di Maio, di ritirare finalmente le truppe dall’Afghanistan, perché quest ...