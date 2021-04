Di Lorenzo Irbm | ' AstraZeneca è sicuro ed efficace come tutti gli altri vaccini'

(Di giovedì 15 aprile 2021) Piero Di, presidente e ad dell'di Pomezia, ha parlato del vaccino della discordia che di nome fa. Dalla speranza di una cura alla delusione. Cosa non ha funzionato per davvero?...

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Irbm

Piero Di, presidente e ad dell'di Pomezia, ha parlato del vaccino della discordia che di nome fa AstraZeneca. Dalla speranza di una cura alla delusione. Cosa non ha funzionato per davvero? "Molte ...Il presidente di, Piero Di, intervistato dal quotidiano La Stampa, non commenta la decisione della Commissione Europea di concentrare la campagna sui vaccini ad mRna, ma ribadisce che il ...Il presidente e ad dell'Irbm di Pomezia ha parlato della pressione mediatica che il vaccino anglo svedese ha subito: "il bombardamento di notizie fuorvianti ha creato in tanti un atteggiamento di comp ...“L’Ema ha sottolineato in più occasioni che i benefici del vaccino Astrazeneca sono di gran lunga superiori ai rischi”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza, smentendo in Parlamento q ...