Detto Fatto, Ornella Muti a Bianca Guaccero: “Il mio vero nome è Francesca, preferisco essere chiamata così” (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata di ieri mercoledì 14 aprile a Detto Fatto c’è stata anche Ornella Muti. Dopo essere stata presentata da Jonathan Kashanian con il nome d’arte (Ornella Muti, appunto), l’attrice ha esordito: “Ma non c’è Bianca? Dov’è? Voglio parlare con Bianca (Guaccero, ndr)”. A quel punto la conduttrice – in collegamento da casa poiché positiva al Covid – è intervenuta e le ha chiesto: “Partiamo dall’inizio della tua carriera prima però ti chiedo: come vuoi essere chiamata?”. “Generalmente io preferisco essere chiamata Francesca perché questo è il mio nome. Il cambio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Tra gli ospiti della puntata di ieri mercoledì 14 aprile ac’è stata anche. Dopostata presentata da Jonathan Kashanian con ild’arte (, appunto), l’attrice ha esordito: “Ma non c’è? Dov’è? Voglio parlare con, ndr)”. A quel punto la conduttrice – in collegamento da casa poiché positiva al Covid – è intervenuta e le ha chiesto: “Partiamo dall’inizio della tua carriera prima però ti chiedo: come vuoi?”. “Generalmente ioperché questo è il mio. Il cambio di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il mondo non deve avere 'preoccupazioni' sul fatto che il programma nucleare dell'Iran resti 'pacifico'. Lo ha dett… - CottarelliCPI : Ma è possibile che dopo tutto quello che si è detto e fatto la Lombardia sia ancora sestultima nella classifica del… - Corriere : «Un secondo dopo averlo fatto ci siamo guardati con Gerry e abbiamo detto: non avremo mica toccato qualche sensibil… - btwFineLine : RT @sweet_cre4ture_: oggi sono 11 anni dalla tua audizione. li hai detto“I'm here to be the best artist I can be in the world” e ce l’hai f… - MatzTK : Poteva mancare il vostro #LOL fatto da me? Sì forse poteva mancare ma ci tenevo a farlo senza spoilerare il finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Detto Fatto Marsella: Casapound non era infiltrata, petardi perché nostri? "Alla prima manifestazione ci viene detto che siamo infiltrati e siamo lì per creare disordini - ha ... che hanno fatto saltare la trattativa. Quindi voi mi dovete dire come è possibile attribuire quei ...

Denise Pipitone, Piera Maggio a Mattino Cinque: 'Il caso su Denise andrebbe riaperto, ci sono state troppe anomalie' ...anomalie " ha commentato la Maggio ospite in collegamento della Panicucci " È quello che ho detto ... Altre che non erano preparate ad affrontare un caso più grande di loro e non hanno fatto sì che la ...

Vivite, la cooperazione del vino resiste alla pandemia, grazie ai suoi più grandi player Fatturato in crescita del +1% nel 2020 nel complesso. Ma i più piccoli soffrono. Il futuro passa da ripartenza, sostenibilità ed... ? Leggi l'articolo ...

Achille Lauro: "Sanremo ha creduto in me. Mi piacerebbe fare il direttore artistico di Sanremo" Il cantante presenta a HuffPost il nuovo album, intitolato "Lauro", e parla della legge Zan. "Senza legge Zan l'Italia è preistorica. È una questione di umanità, non di genere" ...

"Alla prima manifestazione ci vieneche siamo infiltrati e siamo lì per creare disordini - ha ... che hannosaltare la trattativa. Quindi voi mi dovete dire come è possibile attribuire quei ......anomalie " ha commentato la Maggio ospite in collegamento della Panicucci " È quello che ho... Altre che non erano preparate ad affrontare un caso più grande di loro e non hannosì che la ...Fatturato in crescita del +1% nel 2020 nel complesso. Ma i più piccoli soffrono. Il futuro passa da ripartenza, sostenibilità ed... ? Leggi l'articolo ...Il cantante presenta a HuffPost il nuovo album, intitolato "Lauro", e parla della legge Zan. "Senza legge Zan l'Italia è preistorica. È una questione di umanità, non di genere" ...