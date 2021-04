Designazioni arbitrali 31a giornata Serie A: Orsato per Atalanta-Juve, Doveri per Napoli-Inter (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà Daniele Orsato a dirigere la super sfida di campionato tra Atalanta-Juventus. Il match tra Napoli-Inter, invece, sarà affidato al fischietto dell’arbitro Doveri. Valeri designato per la sfida salvezza tra Cagliari-Parma. Queste le Designazioni: Atalanta – JuveNTUS h. 15.00Orsato GIALLATINI – PRETI IV: SACCHI VAR: FABBRI AVAR: LIBERTI BOLOGNA – SPEZIA h. 15.00PICCININI TARDINO – ROSSI M. IV: RAPUANO VAR: MANGANIELLO AVAR: PASSERI CAGLIARI – PARMA Sabato 17/04 h. 20.45VALERI BINDONI – DEL GIOVANE IV: SOZZA VAR: LA PENNA AVAR: CECCONI CROTONE – UDINESE Sabato 17/04 h. 15.00MASSIMI CAPALDO – DEI GIUDICI IV: PATERNA VAR: NASCA AVAR: LONGO LAZIO – BENEVENTO h. 15.00GHERSINI ROSSI L. – BERCIGLI IV: DI ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà Danielea dirigere la super sfida di campionato trantus. Il match tra, invece, sarà affidato al fischietto dell’arbitro. Valeri designato per la sfida salvezza tra Cagliari-Parma. Queste leNTUS h. 15.00GIALLATINI – PRETI IV: SACCHI VAR: FABBRI AVAR: LIBERTI BOLOGNA – SPEZIA h. 15.00PICCININI TARDINO – ROSSI M. IV: RAPUANO VAR: MANGANIELLO AVAR: PASSERI CAGLIARI – PARMA Sabato 17/04 h. 20.45VALERI BINDONI – DEL GIOVANE IV: SOZZA VAR: LA PENNA AVAR: CECCONI CROTONE – UDINESE Sabato 17/04 h. 15.00MASSIMI CAPALDO – DEI GIUDICI IV: PATERNA VAR: NASCA AVAR: LONGO LAZIO – BENEVENTO h. 15.00GHERSINI ROSSI L. – BERCIGLI IV: DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Designazioni arbitrali I Bersaglieri a Colorno ritrovano Piardi, al rodigino Boraso il big match Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la XVII giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 17 aprile alle ore 15 e 16. A ...

TOP10: il programma e gli arbitri della 17a giornata Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la XVII giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 17 aprile alle ore 15 e 16. L'Hbs COlorno torna tra le mura amiche dopo la sconfitta al fotofinish ...

Serie B, gli arbitri della 34^: Reggina-Reggiana a Mariani di Aprilia Rese note le designazioni arbitrali della trentaquattresima giornata del campionato di serie B. Reggina-Reggiana affidata al signor Mariani di Aprilia, ecco tutti gli arbitri del ...

Lazio - Benevento, scelto l'arbitro del match: nessun precedente, ma con i giallorossi... Sul sito dell'AIA è stata appena pubblicata la designazione arbitrale di Lazio - Benevento, gara valida per la dodicesima giornata di ritorno di Serie A. Il match sarà diretto ...

