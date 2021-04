Denise Pipitone, Piera Maggio a Mattino Cinque: “Il caso su Denise andrebbe riaperto, ci sono state troppe anomalie” (Di giovedì 15 aprile 2021) Sebbene Olesya Rostova non sia risultata essere, dopo tutto gli esami tra cui quello del DNA, la figlia di Piera Maggio rapita nel 2004 a Mazara del Vallo, le recenti vicende hanno nuovamente acceso la luce sul caso della piccola Denise Pipitone, scomparsa quando aveva solamente 4 anni e mai più ritrovata. Quest’oggi Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone, è tornata a rinnovare il suo appello ai microfoni di Mattino Cinque, in collegamento con Federica Panicucci. Denise Pipitone, la madre Piera Maggio a Mattino Cinque: “Il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Sebbene Olesya Rostova non sia risultata essere, dopo tutto gli esami tra cui quello del DNA, la figlia dirapita nel 2004 a Mazara del Vallo, le recenti vicende hanno nuovamente acceso la luce suldella piccola, scomparsa quando aveva solamente 4 anni e mai più ritrovata. Quest’oggi, madre della piccola, è tornata a rinnovare il suo appello ai microfoni di, in collegamento con Federica Panicucci., la madre: “Il ...

stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - evalida : RT @MissingDeniseMp: ?? Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, lancia un appello al programma Chi l'ha Visto?: 'Chi conosce la verità pa… - Tiburnoofficial : La “terza strada” di Denise Pipitone “Palloncino blu su, su e su. In cielo se ne va su, su”. La -

