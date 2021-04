Def: Cdm alle 14.15, anticipato di 15 minuti (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri in programma alle 14.30 per dare il via libera al Def e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio è stato anticipato di 15 minuti. Una comunicazione è arrivata da pochi minuti ai ministri per informarli che è Cdm “è anticipato alle ore 14.15”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri in programma14.30 per dare il via libera al Def e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio è statodi 15. Una comunicazione è arrivata da pochiai ministri per informarli che è Cdm “èore 14.15”. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Def Cdm Riaperture aprile - maggio, piano Regioni/ Ristoranti, coprifuoco, spostamenti Cdm alle 14.30: Def e scostamento bilancio/ 40 mld su Decreto Sostegni bis e Recovery IL PIANO DI RIAPERTURE DELLE REGIONI Tre i punti primari da discutere nelle prossime ore tra Governo e Regioni ...

Decreto Sostegni bis: oggi Cdm su Def e scostamento da 40 miliardi. Le novità Durante il Consiglio dei Ministri del 14 aprile il titolare dell'Economia, Daniele Franco, ha illustrato il Def (Documento di Economia e Finanza), da approvare contestualmente alla richiesta di ...

Decreto sostegni bis: gli aiuti non saranno più legati alla perdita di fatturato ma alle perdite reali Il governo si appresta a varare oggi il nuovo scostamento di bilancio da circa 40 miliardi per finanziare il dl Sostegni bis. Il via libera è atteso per oggi con l’approvazione del Def (Documento di e ...

