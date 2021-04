Decreto Sostegni, Molinari (Lega) dopo l’incontro con Draghi: “Abbiamo avuto garanzie che sarà dedicato solo a partite iva” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Abbiamo evidenziato a Draghi come sia necessario dare un segnale per le partite iva. Abbiamo avuto garanzie che il prossimo Decreto sarà sostanzioso e dedicato esclusivamente alle partite iva. Questa volta Abbiamo proposto che si vadano a risarcire le imprese sulla base dell’utile”. Così il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari, dopo l’incontro della Lega con Mario Draghi. Mentre sul recovery plan ha detto: “Abbiamo evidenziato che la deLega che il Parlamento ha dato al governo non è una deLega in bianco”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) “evidenziato acome sia necessario dare un segnale per leiva.che il prossimosostanzioso eesclusivamente alleiva. Questa voltaproposto che si vadano a risarcire le imprese sulla base dell’utile”. Così il capogruppo alla Camera, Riccardodellacon Mario. Mentre sul recovery plan ha detto: “evidenziato che la deche il Parlamento ha dato al governo non è una dein bianco”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

