Decreto sostegni bis, tanto rumore per nulla. Le novità promesse? Parole, parole, parole… (Di giovedì 15 aprile 2021) Siccome l’Italia da Nord a Sud sta iniziando a scaldarsi a suon di manifestazioni di protesta, i cittadini italiani sono stanchi di essere presi in giro, anche perchè dopo un po’ che si tira troppo la cinghia questa si spezza, hanno deciso di addolcire la pillola iniziando a parlare di nuovi sostegni. Con la strategia messa in campo dal governo di Supermario è previsto di rafforzare gli aiuti alle imprese, intervenendo sui costi fissi. “Circa mezzo miliardo del nuovo scostamento di bilancio dovrebbe essere subito dirottato in Senato, dove è in discussione il primo dl sostegni, con l’obiettivo di portare a circa un miliardo le risorse disponibili per gli emendamenti e permettere di finanziare alcune misure di ristoro dei costi fissi”, si legge sul corriere.it. “Con gli emendamenti al primo Decreto verrebbero sospesi alcuni ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 aprile 2021) Siccome l’Italia da Nord a Sud sta iniziando a scaldarsi a suon di manifestazioni di protesta, i cittadini italiani sono stanchi di essere presi in giro, anche perchè dopo un po’ che si tira troppo la cinghia questa si spezza, hanno deciso di addolcire la pillola iniziando a parlare di nuovi. Con la strategia messa in campo dal governo di Supermario è previsto di rafforzare gli aiuti alle imprese, intervenendo sui costi fissi. “Circa mezzo miliardo del nuovo scostamento di bilancio dovrebbe essere subito dirottato in Senato, dove è in discussione il primo dl, con l’obiettivo di portare a circa un miliardo le risorse disponibili per gli emendamenti e permettere di finanziare alcune misure di ristoro dei costi fissi”, si legge sul corriere.it. “Con gli emendamenti al primoverrebbero sospesi alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto sostegni Bonus Collaboratori Sportivi, in tanti chiedono riapertura dei termini Buone notizie per i collaboratori sportivi sulle indennità varate con il decreto Sostegni per i primi mesi del 2021. Sport e Salute S.p. A. comunica che tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima riceverà dagli uffici competenti le risorse stabilite dal ...

Dl sostegni: Salvini, 'intervenire su tasse, affitti e mutui' 'Il decreto sostegni bis prevede aiuti in base alle perdite reali: se tu hai perso 100, il rimborso sarà calcolato su 100. Pensiamo che a moltissimi lavoratori la cassa integrazione non arriva da ...

I cocaleros e gli ambientalisti colombiani contro il glifosato Il decreto esclude dall’eradicazione mediante irrorazione aerea ... l’unica risposta che il governo sta dando è la ripresa dell’avvelenamento da glifosato» e, esprimendo sostegno e solidarietà a ...

Il milione… ...no, non è il resoconto dei viaggi in Asia di Marco Polo, bensì il numero calcolato di italiani che chiederanno il reddito d'emergenza. Sono centinaia nella sola Reggio Emilia ...

