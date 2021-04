Decreto Sostegni bis, ristori calcolati sulle perdite reali. Cosa cambia (Di giovedì 15 aprile 2021) Con il Decreto Sostegni bis i ristori dovrebbero essere calcolati in base alle perdite reali. Cosa cambia rispetto al primo Decreto Sostegni. Con il Decreto Sostegni bis – o Decreto Imprese, come riferito da chi ipotizza un cambio di nome – i ristori saranno calcolati in base alle perdite reali. Una piccola grande rivoluzione che arriva a più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Decreto Sostegni Bis, i ristori saranno calcolati in base alle perdite reali La novità è stata ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 15 aprile 2021) Con ilbis idovrebbero esserein base allerispetto al primo. Con ilbis – oImprese, come riferito da chi ipotizza un cambio di nome – isarannoin base alle. Una piccola grande rivoluzione che arriva a più di un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria.Bis, isarannoin base alleLa novità è stata ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Ristoratori e Partite Iva sono scesi nuovamente in piazza. Sapete quanto ricevono con il decreto sostegni? Lo abbi… - fattoquotidiano : DL SOSTEGNI Il condono agli evasori contenuto nel decreto Sostegni arriva in Parlamento con il marchio d’infamia a… - Mov5Stelle : È urgente continuare a mettere in campo nuovi e tempestivi interventi per fronteggiare la crescita della povertà ca… - TraniLiveIt : 'Decreto sostegni', istanze entro il 28 maggio per richiedere il contributo - news_mondo_h24 : Decreto Sostegni bis, ristori calcolati sulle perdite reali. Cosa cambia -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Nuovi ristori per partite Iva: col dl Sostegni bis importo doppio per le attività. E forse tasse sospese Ristori e sostegni alle partite Iva con la piattaforma Sogei La nuova piattaforma messa a punto da ... Chiarendo però che al momento è tutto aperto e che per il decreto serviranno ancora un paio di ...

Dl Sostegni bis: 40 mld per ristori doppi, moratorie e rinvio tasse È slittato ad oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro destinato a finanziare il decreto Sostegni bis , provvedimento pensato soprattutto per aiutare le imprese penalizzate dalla pandemia. In arrivo non solo ristori doppi ma anche misure per favorire la liquidità aziendale e per ...

Martedì l’assemblea nazionale di FIPE a Roma Anche il presidente di Fipe-Confcommercio Verona Paolo Artelio ha partecipato martedì mattina a Roma all’assemblea straordinaria della Fipe nazionale che si è svolta in piazza ...

Il ministro Franceschini al Globe Theatre occupato: "Sono con voi, stiamo lavorando per tutele permanenti del vostro settore" Con queste parole, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, si è presentato a sorpresa, il pomeriggio del 14 aprile, al Globe Theatre di Villa Borghese, occupato, per parla ...

Ristori ealle partite Iva con la piattaforma Sogei La nuova piattaforma messa a punto da ... Chiarendo però che al momento è tutto aperto e che per ilserviranno ancora un paio di ...È slittato ad oggi il Consiglio dei Ministri sul nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro destinato a finanziare ilbis , provvedimento pensato soprattutto per aiutare le imprese penalizzate dalla pandemia. In arrivo non solo ristori doppi ma anche misure per favorire la liquidità aziendale e per ...Anche il presidente di Fipe-Confcommercio Verona Paolo Artelio ha partecipato martedì mattina a Roma all’assemblea straordinaria della Fipe nazionale che si è svolta in piazza ...Con queste parole, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, si è presentato a sorpresa, il pomeriggio del 14 aprile, al Globe Theatre di Villa Borghese, occupato, per parla ...