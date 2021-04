Decreto Sostegni bis: oggi scostamento da 40 miliardi. Ristori, affitti, bollette. I nuovi aiuti (Di giovedì 15 aprile 2021) Con circa 40 miliardi di scostamento di bilancio verrà finanziato il Decreto Sostegni bis: il nuovo provvediamento di aiuti a imprese e partite Iva allo studio del governo Draghi. Nel consiglio dei ministri di oggi 15 aprile alle ore 14 e 30 è previsto il voto sul Def e sulla richiesta di scostamento, che andrà a finanziare la nuova tornata di aiuti 2021 al settore economico del Paese. Durante il Consiglio dei Ministri del 14 aprile il titolare dell’Economia, Daniele Franco, ha illustrato il Def (Documento di Economia e Finanza), da approvare contestualmente alla richiesta di scostamento. Sul piatto altri 40 miliardi, da immettere nell’economia, per garantire Ristori e liquidità, e dare ossigeno alle ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 15 aprile 2021) Con circa 40didi bilancio verrà finanziato ilbis: il nuovo provvediamento dia imprese e partite Iva allo studio del governo Draghi. Nel consiglio dei ministri di15 aprile alle ore 14 e 30 è previsto il voto sul Def e sulla richiesta di, che andrà a finanziare la nuova tornata di2021 al settore economico del Paese. Durante il Consiglio dei Ministri del 14 aprile il titolare dell’Economia, Daniele Franco, ha illustrato il Def (Documento di Economia e Finanza), da approvare contestualmente alla richiesta di. Sul piatto altri 40, da immettere nell’economia, per garantiree liquidità, e dare ossigeno alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni Reddito di emergenza, le istruzioni per ottenere fino a 840 euro. Domande entro aprile Arrivano le istruzioni dettagliate dell Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilit (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficolt a causa dell emergenza epidemiologica da COVID - 19, in possesso dei ...

Inps: istruzioni Reddito emergenza, fino a 840 euro Arrivano le istruzioni dettagliate dell'Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza : l'Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per le famiglie in condizioni di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, in possesso ...

Decreto sostegni bis: gli aiuti non saranno più legati alla perdita di fatturato ma alle perdite reali Il governo si appresta a varare oggi il nuovo scostamento di bilancio da circa 40 miliardi per finanziare il dl Sostegni bis. Il via libera è atteso per oggi con l’approvazione del Def (Documento di e ...

