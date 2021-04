Debito al 159,8% come dopo la Grande Guerra (Di giovedì 15 aprile 2021) Quello tra la pandemia e la Guerra è un parallelismo frequente e di cui spesso si fa un uso inappropriato. Ma c’è una percentuale che cristallizza questa equazione se la prospettiva è quella dell’economia del Paese. La percentuale è contenuta nel Documento di economia e finanza - il quadro dei conti pubblici - approvato dal Consiglio dei ministri. Il rapporto tra il Debito e il Pil schizzerà quest’anno al 159,8 per cento. Mai così alto dai tempi del primo dopoGuerra, anzi ancora più alto dato che nel 1920 si attestò a 159,5 per cento. Allora pagammo il costo della Grande Guerra, di spese militari ingenti per combattere con mezzi moderni. Saldammo gran parte del Debito qualche anno dopo, grazie ai soldi che i tedeschi, da sconfitti, ci diedero per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Quello tra la pandemia e laè un parallelismo frequente e di cui spesso si fa un uso inappropriato. Ma c’è una percentuale che cristallizza questa equazione se la prospettiva è quella dell’economia del Paese. La percentuale è contenuta nel Documento di economia e finanza - il quadro dei conti pubblici - approvato dal Consiglio dei ministri. Il rapporto tra ile il Pil schizzerà quest’anno al 159,8 per cento. Mai così alto dai tempi del primo, anzi ancora più alto dato che nel 1920 si attestò a 159,5 per cento. Allora pagammo il costo della, di spese militari ingenti per combattere con mezzi moderni. Saldammo gran parte delqualche anno, grazie ai soldi che i tedeschi, da sconfitti, ci diedero per ...

