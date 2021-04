DAZN regala un mese gratis agli abbonati, ecco come richiederlo (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i disservizi di domenica scorsa, DAZN ha scelto di regalare un mese gratis ai suoi abbonati. Nella giornata di oggi, le persone abbonate alla piattaforma streaming hanno ricevuto un’email contenente le istruzioni per richiedere e attivare il mese gratuito. Contrariamente a quanto ipotizzato all’inizio, il regalo di DAZN è indirizzato a chiunque abbia attivo un abbonamento, e non soltanto agli utenti che hanno riscontrato i noti problemi di domenica. Scopri lo sport live e on demand su DAZN come richiedere il mese gratuito offerto da DAZN Per richiedere il mese gratuito di DAZN collegati alla pagina ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo i disservizi di domenica scorsa,ha scelto dire unai suoi. Nella giornata di oggi, le persone abbonate alla piattaforma streaming hanno ricevuto un’email contenente le istruzioni per richiedere e attivare ilgratuito. Contrariamente a quanto ipotizzato all’inizio, il regalo diè indirizzato a chiunque abbia attivo un abbonamento, e non soltantoutenti che hanno riscontrato i noti problemi di domenica. Scopri lo sport live e on demand surichiedere ilgratuito offerto daPer richiedere ilgratuito dicollegati alla pagina ...

