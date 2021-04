DAZN offre un mese gratis agli abbonati dopo i disagi di domenica scorsa (Di giovedì 15 aprile 2021) Tanti abbonati a DAZN hanno avuto difficoltà a vedere le partite che si giocate domenica 11 aprile, tra cui Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Per questo motivo, la piattaforma ha contattato i propri clienti offrendo un mese di abbonamento gratuito. Questo è quanto si legge nel testo della mail inviata. Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma DAZN domenica 11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per i disagi riscontrati e vogliamo offrirti un mese di accesso a DAZN senza ulteriori costi aggiuntivi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 aprile 2021) Tantihanno avuto difficoltà a vedere le partite che si giocate11 aprile, tra cui Inter-Cari e Verona-Lazio. Per questo motivo, la piattaforma ha contattato i propri clientindo undi abbonamento gratuito. Questo è quanto si legge nel testo della mail inviata. Sappiamo che potresti aver riscontrato difficoltà ad accedere alla piattaforma11 aprile. Ciò è stato causato da un problema con uno dei nostri fornitori esterni. Siamo molto dispiaciuti per iriscontrati e vogliamo offrirti undi accesso asenza ulteriori costi aggiuntivi. L'articolo ilNapolista.

