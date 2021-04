Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 15 aprile 2021 | Sanem mantiene il segreto su Can

(Di giovedì 15 aprile 2021)- Le ali deltorna giovedì 15con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:35 e lesono avvolte dal mistero, come quello checontinua a mantenere su Can.- Le ali deltorna oggi, giovedì 15, su Canale 5 alle 16:35, dopo la scorpacciata di ieri in prima serata. Letrovanoe Can felici ma "nascosti".e Can sono ufficialmente tornati insieme e la loro relazione procede a gonfie vele. Nonostante questo,non ha ancora dato la notizia ufficiale a Mevkibe e Nihat che la tempestano di video chiamate, anche in momenti poco opportuni, come mostra chiaramente ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Can Yaman continua ad essere uno dei volti di punta della programmazione di Canale 5. Dopo il successo in daytime di- Ledel sogno , sembrerebbe che in casa Mediaset abbiano ancora intenzione di puntare su di lui e sulle serie che in Turchia hanno riscosso un grande successo e che a breve arriveranno ...- Ledel sogno torna oggi, giovedì 15 aprile 2021 , su Canale 5 alle 16:35, dopo la scorpacciata di ieri in prima serata. Le anticipazioni trovano Sanem e Can felici ma "nascosti". ...Can Yaman non è più attivo su Instagram. Il profilo virtuale dell’attore di Daydreamer Le ali del sogno è sparito e i fan si sono allarmati in un lampo. Come mai il fidanzato di Diletta Leotta ha deci ...Che cosa è successo a Can Yaman che improvvisamente è sparito dai social? Trovata pubblicitaria, commenti inopportuni o crisi di coppia?