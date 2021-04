DayDreamer | anticipazioni di oggi 15 aprile | Can e Sanem di nuovo insieme

Leggi su solodonna

(Di giovedì 15 aprile 2021)della puntata di, giovedì 15di– Le Ali del Sogno del 152021: Cosa accadrà in questa puntata? Finalmente Can esono di: l’amore tra loro ha prevalso, spazzando via indugi e tentennamenti. I due sono diuna coppia, ma la Aydin per ora non rivela ai suoi genitori la verità.va in onda su Canale5 dal Articolo completo: dal blog SoloDonna