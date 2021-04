Dayane Mello e Balotelli, ritorno di fiamma in corso? “Hanno intenzioni serie” (Di giovedì 15 aprile 2021) Dayane Mello e Balotelli sono tornati insieme? L’indiscrezioni è sempre più insistente e secondo Signorini i due avrebbero intenzioni serie. Dayane Mello e Mario Balotelli sono tornati insieme? Secondo Chi, dopo il loro recente incontro (seguito da una bufera) al Grande Fratello Vip, i due avrebbero deciso di rivedersi e oggi le loro intenzioni sarebbero serie. Sarà vero? Per il momento i due diretti interessati non Hanno confermato la notizia. “Sembra che abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore stavolta avrebbe intenzioni serie”, si legge sul settimanale di Signorini. ritorno di ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 15 aprile 2021)sono tornati insieme? L’indiscrezioni è sempre più insistente e secondo Signorini i due avrebberoe Mariosono tornati insieme? Secondo Chi, dopo il loro recente incontro (seguito da una bufera) al Grande Fratello Vip, i due avrebbero deciso di rivedersi e oggi le lorosarebbero. Sarà vero? Per il momento i due diretti interessati nonconfermato la notizia. “Sembra che abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore stavolta avrebbe”, si legge sul settimanale di Signorini.di ...

