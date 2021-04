Dayane Mello dedica due nuovi tatuaggi a suo fratello Lucas (FOTO) (Di giovedì 15 aprile 2021) I tatuaggi di Dayane Mello Dayane Mello nelle ultime ore ha commosso il web. La modella ha deciso infatti di dedicare due dei suoi nuovi tatuaggi a suo fratello Lucas, scomparso prematuramente tra la notte del 2 e 3 febbraio in un tragico incidente d’auto. Lei in quei giorni si trovava nella Casa del Grande L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 aprile 2021) Idinelle ultime ore ha commosso il web. La modella ha deciso infatti dire due dei suoia suo, scomparso prematuramente tra la notte del 2 e 3 febbraio in un tragico incidente d’auto. Lei in quei giorni si trovava nella Casa del Grande L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RecheLacunza00 : @ladradi_vento @SometimesC2 Io uso quasi sempre Dayane Mello - ilgiornale : Tra Dayane Mello e Mario Balotelli pare sia di nuovo amore, nonostante la battuta del calciatore al Gf Vip. Se poi… - rokifi17 : RT @zerostareseren0: in un mondo di Tommaso Zorzi, che prima vi fa i discorsoni e poi sparla quando non siete presenti, siate Dayane Mello… - accardi_silvia : RT @SpettacoliNEWS: Al via #SalottoSalemi condotto da @GiuliaSalemi93 su @MediasetPlay: venerdì 16 aprile alle 19.00. @daymelloreal, ospi… - Novella_2000 : Dayane Mello, i due tatuaggi dedicati a suo fratello Lucas commuovono il web (FOTO) -