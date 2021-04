Danze | riti | sacrifici d’animali | il lutto delle tribù che veneravano il principe Filippo come un dio

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 aprile 2021) La figura del principe Filippo, morto a 99 anni il 9 aprile, viene commemorata in Gran Bretagna ma anche da un lato all’altro del pianeta. Da nessuna parte del mondo, tuttavia, il consorte di Elisabetta II era venerato come nella comunità tribale di Tanna, minuscola isola nello sperduto arcipelago di Vanuatu, 1750 chilometri a est dell’Australia in un angolo dell’Oceano Pacifico. Laggiù, il marito della sovrana era considerato una divinità. Per la precisione, il figlio del grande dio vulcano. Ragion per cui centinaia di tribù, fin da ieri, si sono riunite per piangere la sua morte. Onorandolo con cerimonie, danze, sacrifici di animali, riti e processioni che dureranno per giorni. I capi villaggio hanno inviato alla regina, e alla famiglia reale, una messaggio di conforto: l’anima di Filippo vivrà per sempre.