Dante e le parole della politica | webinar promosso dal Sabato delle idee con le Università Federico II e Statale di Milano

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 aprile 2021) E’ dedicato a, poeta politico per eccellenza, nel 700esimo anniversariosua morte, il prossimo “”, l’iniziativa che punta a far sorgere a Napoli nuovi spazi di discussione e di risvegliare le capacità critiche e propositivesocietà civile. L’appuntamento, dal titolo “e le”, si terrà in modalitàda Napoli17 marzo 2021 (ore 10.30). Si parlerà del “politico” per restituire al loro contesto lee i concetti di cui si serve il sommo poeta per pensare la cosa pubblica, e ricostruire la frastagliata vicenda dei ‘lettori militanti’ del Sommo Poeta, che di volta in volta ...