Daniela Martani demolisce Awed: "Pur di andare avanti si venderebbe la madre"

Daniela Martani si scaglia contro Awed

Dopo essere stata eliminata da L'Isola dei Famosi 15 non accettando di rimanere a Playa Esperanza, Daniela Martani è arrivata in Italia. Ovviamente, l'ex naufraga è molto affaticata per il viaggio e per l'esperienza vissuta in Honduras. Tuttavia, l'ex gieffina restando in quarantena obbligatoria ha tutto il tempo

Non Daniela Martani che canta Madame

Isola, Daniela Martani torna a parlare di Andrea Cerioli: "È insicuro"

valentina persia, hai smesso di far ridere tre settimane fa e non ti devi permettere di nominare né elisa isoardi, né daniel…

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Martani Andrea Cerioli: la verità sul cambiamento fisico e sulle foto con gli addominali Daniela Martani ha addirittura lanciato qualche frecciatina al compagno di gioco proprio per la sua 'pancetta'. Così, a quel punto, la fidanzata di Andrea, Arianna Cirrincione , ha deciso di ...

Isola dei famosi, Daniela Martani: durissima critica ad Awed Spread the love Home " Tv " Isola dei Famosi " Isola dei famosi, Daniela Martani: durissima critica ad Awed Daniela Martani è una degli ultimi naufraghi eliminati dall'isola dei famosi; l'ex hostess di Alitalia è una persona molto schietta e sincera ma, durante la ...

Uomini e Donne, Arianna Cirrincione commenta il fisico di Andrea Cerioli sull’Isola: “Basta!” Andrea Cerioli sta suscitando parecchio clamore da quando è approdato all'Isola dei Famosi. L'ex tronista, felicemente fidanzato con Arianna Cirrincione, La ragazza, in difesa del fidanzato, si è sfog ...

Isola dei Famosi stasera: le Amazzoni tornano in gioco, Leader Salvador e chi esce Possibilità rifiutata di recente da Daniela Martani e Drusilla Gucci. Perché l’Isola dei Famosi stasera non è in diretta Per la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi la puntata di stasera non ...

