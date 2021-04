Dallo scoppio della pandemia un giovane su tre ha sintomi di depressione

Leggi su agi

(Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Nel corsoil 16,5%popolazione italiana ha manifestatodi depressioni, ma fra i più giovani si sale al 34,7%, più del doppio. È quanto emerge dalla ricerca "Gli italiani e il Covid-19. Impatto socio-sanitario, comportamenti e atteggiamentipopolazione Italiana", realizzato da Fondazione Italia in Salute e da Sociometrica. Il dato preoccupante, si legge nel rapporto, è confermato da un'altra differenza che si riscontra nel numero proporzionale di persone che avverte disagi psicologici: è il 27,1% nella mediapopolazione, arriva al 40,2%, quasi il doppio, fra i giovani. Il malessere si trasforma in un cambiamento di comportamenti: uscire di meno, vedere meno persone; fare meno cose, e questo disagio non si "compensa" con meccanismi di ...