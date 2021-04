Dalle farmacie ospedaliere le istruzioni per il vaccino J&J (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Nell'attesa delle decisioni delle Agenzie Regolatorie europea ed italiana sul vaccino di Johnson&Johnson, la Sifo e la Società Italiana dei Farmacisti Preparatori (SIFAP) hanno pubblicato in anticipo le istruzioni sul siero "Janssen", mettendole a disposizione di tutti gli operatori direttamente coinvolti nella campagna vaccinale. L'"Istruzione operativa", fanno sapere le società, punta a "supportare con indicazioni chiare tutti i professionisti delle farmacie ospedaliere coinvolti nella gestione del vaccino, come già era accaduto con i vaccini Pfizer, Moderna e Astra Zeneca". Il vaccino Janssen - puntualizzano SIFO e SIFAP nel documento - viene distribuito in fiale multi-dose contenente 5 dosi da 0,5 ml, va conservato in congelatore ad una temperatura compresa tra -25 e -15 ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Nell'attesa delle decisioni delle Agenzie Regolatorie europea ed italiana suldi Johnson&Johnson, la Sifo e la Società Italiana dei Farmacisti Preparatori (SIFAP) hanno pubblicato in anticipo lesul siero "Janssen", mettendole a disposizione di tutti gli operatori direttamente coinvolti nella campagna vaccinale. L'"Istruzione operativa", fanno sapere le società, punta a "supportare con indicazioni chiare tutti i professionisti dellecoinvolti nella gestione del, come già era accaduto con i vaccini Pfizer, Moderna e Astra Zeneca". IlJanssen - puntualizzano SIFO e SIFAP nel documento - viene distribuito in fiale multi-dose contenente 5 dosi da 0,5 ml, va conservato in congelatore ad una temperatura compresa tra -25 e -15 ...

